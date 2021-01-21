شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يكشف موقفه من التعاقد مع ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدير الرياضي لفريق باريس سان جرمان،البرازيلي ليوناردو، في تصريحات لمجلة «فرانس فوتبول» المتخصصة هذا الأسبوع «آمل في أن يكون باريس سان جرمان مكاناً جيداً لطموحات أبرز اللاعبين العالميين».

وأضاف في ما يتعلق بتجديد عقدي مبابي ونيمار: «يتعين علينا الموافقة على طموحاتهما ومطالبهما تماشياً مع تطلعاتنا وقدراتنا، لا نريد أن نستجدي أحداً، من يريد حقاً الاستمرار في صفوفنا، فالتواصل موجود باستمرار».

أما في ما يتعلق بميسي فقال: «اللاعبون العظماء أمثال ميسي دائماً ما يتواجدون على لائحتنا، نحن نجلس على نفس الطاولة التي تضم الأندية التي أعلنت رغبتها في الحصول على خدماته، في الواقع لسنا جالسين، لكننا حجزنا له مكاناً عليها في حال سنحت الفرصة، أربعة أشهر فترة طويلة في عالم كرة القدم، والآن ليس الوقت للحديث عن هذا الأمر أو الحلم به».