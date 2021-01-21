شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ضرائب الاقتصاد الرقمي ضرورة للدول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات إن فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة بالنسبة للدول العربية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن ذلك، يعني تجنب فقدان إيرادات ضريبية مستحقة يمكن أن تساهم في تعزيز المالية العامة.

جاء ذلك في كلمة الخوري أثناء ترؤسه الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وأضاف الخوري: «تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% مع نهاية عام 2021.»

وتابع: «تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتعد محركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة.»

ويتصدّر قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أولويات أجندة حكومة الإمارات.