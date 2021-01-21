شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق بالأغلبية على مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر.. رئيس المجلس يعلن قواعد المناقشات تحت القبة.. ويؤكد أهمية المظهر الحضارى.. حنفى جبالى للأعضاء: اللى هيغادر القاعة محروم من الرد على بيانات الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وجاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، أنه تم اتخاذه نطرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الاحد الموافق 24 يناير 2021.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أراوح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ.

وجاءت موافقة مجلس النواب بالأغلبية "وقوفا" على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

فى سياق آخر، أعلن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من قبل الهيئات البرلمانية للأحزاب (مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب)، بأسماء من يرشحونه للمشاركة فى مناقشات البيانات التى يلقيها الوزراء خلال جلسة المجلس اليوم، وفى ضوء ذلك سيتم منح الكلمة لمن تم الإخطار بهم أما باقى الأحزاب، التى لم ترسل أسماء المتحدثين عنها سوف يستخدم حقه فى منح أعضائها الكلمة وفقا لسير المناقشات.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة بيانى وزيرى الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال، إنه بالنسبة للمستقلين سوف يعطى الكلمة لعدد مناسب وفقا لما تقضية صالح المناقشة، منوها لحرصة التنسيق فى الكلمات بين مختلف الأحزاب والمستقلين للتوافق حول عدد منهم يتناسب مع العدد الكلي.

وأضاف جبالى، أن الأيام القادمة ستشهد استمرار مناقشة بيانات الوزراء وبالتالى فمن لم يتاح له الحديث سيحدث لاحقا، الجميع سيتحدث، وذلك من أجل القضاء على هذه المشكلة من جذورها.

ونوه جبالى، إلى عدد من القواعد اللائحية والأعراف البرلمانية ومنها رفع اليدين طلبا للكلمة أثناء الجلسة، ويكون طلبها فى اليوم السابق للمناقشة وكذا عدم تداول الأوراق فيما بينهم أو الحديث أثناء سير انعقاد الجلسة، مطالباً الأعضاء بالمحافظة على المظهر الحضارى للمجلس. وأكد أنه لن يتدخل مطلقاً إلا لحسن سير المناقشات.

كما قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "أرجو من النواب الالتزام بالتواجد فى القاعة خلال المناداة على أسمائهم للحديث فى التعقيب على بيان وزير الشباب والرياضة".

وأضاف "جبالى": "اللى هيغادر القاعة خلاص دوره فات"، مطالبا النواب، عدم الإسهاب والتركيز خلال ردهم على الوزير، وكذلك عدم تقديم الطلبات للمنصة وعليهم التوجه للأمانة.