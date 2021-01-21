شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الشباب للجنة البرلمانية المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إلى لجنة الشباب والرياضة، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات علي أرض الواقع، حيث كلف رئيس المجلس، اللجنة البرلمانية، بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها، بشأن بيان الوزير، لعرضه على مكتب المجلس.

كان بيان وزير الشباب والرياضة، قد أكد مساهمة وزارته فى مواجهة الشائعات التى تتعرض لها البلاد، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة من 2018 إلى 2020، من أجل تفعيل قدرة الشباب على مواجهة الإشاعات التى تسعى إلى هدم الدولة من خلال التدريب على الأدوات التكنولوجية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.

وقال صبحى، فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، للاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 - 2020)، إن الوزارة نجحت خلال هذه الفترة في تدريب الشباب على استخدام التكنولوجية الحديثة، لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف تدمير الشباب في المقام الأول للحفاظ على شبابنا من الانهيار بسبب هذه الحروب الموجهة ضد مصر.

وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بالحفاظ على الأمن القومي المصري، من خلال بناء الشخصية الوطنية للشباب عبر العديد من الندوات والمؤتمرات الثقافية لبث الروح الوطنية في الشباب نحو الحفاظ على بلادهم ووطنهم من خلال أكثر من 144 مؤتمرا وندوة فى مراكز الشباب، وغيرها استفاد منها أكثر من 2 مليون شاب.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتدريب الشباب على حماية الأمن القومى، والتعرف على التحديات الأمنية والإرهابية التى تواجهها الدولة من خلال دورات الأمن الاستراتيجي.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم أيضا تدريب على الثقافة السياسية عبر "برلمان الشباب وبرلمان الطلائع"، موضحا أنه تم إجراء انتخابات داخل البرلمان عبر الانتخابات الإلكترونية في برلمان الطلائع، لافتاً إلي دور الوزارة في تأهيل الشباب لنشاط العمل الحر استفاد من ذلك نحو 5 مليون من الشباب عبر "ملتقيات التوظيف وبرنامج مشواري"، وغيرها من المبادرات، وذلك بالتعاون مع الوزارة الأخرى مثل الاتصالات وغيرها.

وأشار صبحي، إلي ما قامت به الوزارة بالتعاون مع الدول الإفريقية عبر إقامة العديد من النشاطات المصرية الأفريقية، موضحا أن "الملتقى الأفريقي للشباب تحت شعار "أفريقيا تجمعنا" وكذلك مؤتمر الطب الرياضي في مؤتمر للأطباء في إفريقيا، إطلاق "ماراثون إفريقيا" في أسوان وغيرها من النشاطات.