شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لـ أشرف صبحى: مش عايزين زيارات وردية.. ومراكز الشباب تحولت لـ"مطاعم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالبات نيابية لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى بالاهتمام بملف مراكز الشباب وتطويرها، وسط انتقادات بتحول بعضها إلي مجرد "مطاعم" دون ممارسة أنشطة لضعف الإمكانيات.

وافق مجلس النواب على إغلاق باب المناقشة فى بيان وزير الشباب والرياضة، التى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس، حول تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، وذلك بعدما أكد المستشار حنفى جبالى، إنه ورد إليه طبقا للمادة 315 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طلب موقع من 30 نائبا بإغلاق باب لمناقشة فى بيان الوزيرة وأخذ موافقة أعضاء المجلس على إغلاق باب المناقشة على البيان.

وأعرب النائب بهاء أبو الحمد عثمان، أسفه لكون محافظة الأقصر هي الوحيدة التي ليس بها ستاد، رغم كونها بالأهمية الشديدة لاسيما لما يمكن من إقامة المباريات والترويج للسياحة الداخلية من جانب أخر، مطالبا الحكومة بالكف عن الزيارات الرسمية، بحيث تكون الزيارات فجائية، بقولها : مش عايزين زيارات وردية للموقع والنتيجة بتكون صفر".

واشار البرلماني للخلاف بين وزارة الشباب ومحافظة الاقصر بشأن نادي التجديف، حيث طالبت المحافظة مؤخراً بإخلائه لكونه تابع لها.

كذلك شدد النائب ثروت سويلم علي ضرورة الاهتمام بالمراكز الشبابية، مشيراً إلي أن بعض النواب السابقين لم يستطيعوا القدوم لاسيما وأن هناك إلتزامات تجاه المواطنين الذين يطالبون بتوفير الخدمات لهم ومنها مراكز الشباب.

ولفت سويلم إلي أهمية سد الثغرات الموجودة بقانون الرياضة، وعودة الصفة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة علي الرياضة في مصر، وليس للجنة الأولمبية.

بدوره أيضا انتقد النائب كريم طلعت السادات،ضعف الخدمات في دائرة "تلا والشهداء" بمحافظة المنوفية، ومنها مراكز الشباب، قائلاً : للأسف المركز الموجود في تلا أصبح كله مطاعم ولم يعد هناك ملاعب، كذلك الحال في مركز الشهداء ووصل بنا الحال إلي أنهم عايزين يستلفوا التيشرتات".