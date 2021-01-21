شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى معلقا على واقعه نادى الجزيرة أمام النواب: الجزاءات ستطبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف صبحى يتعهد بتوقيع الجزاءات فى واقعة نادى الجزيرةقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن هناك لجان مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة، وهناك جزاءات سيتم تطبيقها، وتوجهنا صباحاً إلي هناك، ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر.

يأتي هذا التعليق تحت قبة مجلس النواب لاسيما بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى صنعت على أشكال جنسية، الأمر الذي أثار المجتمع ومواقع التواصل الإجتماعي.

وفي المقابل أشار أشرف صبحي، للإنجازات الخاصة بمبادرة "لا للتحرش لا للبلطجة"، وكذا مشروع " ألف فتاة ..ألف حلم"، مشيراً إلي المجهودات في الوقت ذاته بالصعيد بقوله : نعمل بكل جهدنا في الصعيد، لكن محتاجين كثير .. اه ".

وكان مجلس النواب قد وافق إغلاق باب المناقشة فى بيان وزير الشباب والرياضة، التى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، حول تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، وذلك بعدما أكد المستشار حنفى جبالى، إنه ورد إليه طبقا للمادة 315 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طلب موقع من 30 نائبا بإغلاق باب لمناقشة فى بيان الوزيرة وأخذ موافقة أعضاء المجلس على إغلاق باب المناقشة على البيان.