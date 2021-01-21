شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى للنواب: كوادر الشباب والرياضيين بالمجلس غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالكوادر الشبابية والرياضية فى مجلس النواب، مؤكدًا إنها تعكس اهتمام غير مسبوق يوليه المجتمع والقيادة السياسية للشباب.

جاء ذلك خلال بيانه اليوم الخميس، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وأشار وزير الشباب إلى أن محور بناء الإنسان المصرى كانت ضمن الأولويات بالحفاظ على الصحة وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى بث روح الولاء والانتماء وتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب.

وقال: "نفذنا 1199 برنامج فى محور بناء الإنسان، واستفاد منها ما يزيد عن 46 مليون مواطن"، مشيرًا إلى أن شباب الكشافة قاموا بتطهير مراكز الشباب ضمن مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف: "استهدفت الوزارة المشاركة فى محور حماية الأمن القومى من خلال بث روح والولاء والانتماء وتعميق المشاركة السياسية"، لافتا إلى تنفيذ 144 برنامج واستفاد منها ما يزيد عن 2 مليون شاب.