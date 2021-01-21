شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت مصطفى لوزير الشباب: فين كؤوس أفريقيا اللى اتسرقت من اتحاد الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، سؤالا لوزير الشباب والرياضة، قائلة: فين كؤوس أفريقيا اللى اتسرقت من مقر اتحاد الكورة يا فندم؟، متابعة: ليه مرجعتش لغاية دلوقتى، ولو فيه جديد فى هذا الأمر ياريت توضح لنا؟.

جاء ذلك فى كلمتها تعقيبا على بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وفي سياق مختلف، دعت النائبة لكشف خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف وجود 4374 مركز شباب، إلا أن برنامج الحكومة تحدث فقط عن تطوير 490 ملعبا خماسيا بمختلف محافظات مصر، قائلة: "احنا طورنا ملاعب كرة قدم فى 11% من مراكز الشباب في مصر فقط، هل دى نسبة مرضية ؟".

ورفضت النائبة تراجع دور الفتيات في مراكز الشباب، وتحديدا فى الأقاليم والصعيد، بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهم، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية، مشيرة إلى أن نسبة من يمارسن أنشطة رياضية من العضوات 5% فقط على مستوى مصر، مطالبة بأن يكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع.

وأكدت سحر طلعت، أن هناك إنجازات في عدد من الألعاب، إلا أن هناك إخفاق في ألعاب جماهيرية كبيرة، مقل كرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية.

وتابعت: "احنا لم ننجح في التأهل لأولمبياد طوكيو، وخدنا المركز الرابع في كأس إفريقيا، وفِي كرة السلة فشلنا أيضا في التأهل للأولمبياد"، قائلة: طبعا غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الاثقال في مصر لمدة سنتين من الاتحاد الدولى بسبب ثبوت تعاطى 7 لاعبين مصريين للمنشطات.

كما رفضت النائبة، قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال للاتحاد برئاسة رئيس إتحاد رفع الاثقال، على الرغم من إحالته للنيابة.