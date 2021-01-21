شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خليفة رضوان لوزير الرياضة: المواطن السوهاجى لما بيجى القاهرة بيقول الشقيقة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات من النواب بالاهتمام بمراكز الشباب بالمحافظات حتى لا يقع الشباب فريسة للخصومات الثأرية والمخدرات.

قال النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن "مراكز الشباب بالمحافظة تعانى من مشاكل كثيرة وتحتاج إلى تطوير، ولا أحد يهتم بها رغم أن عدد سكان المحافظة أكثر من مليون نسمة".

وأضاف: "المفروض كل وزير يتولى حقيبته الوزارية يحمل معه عدد سكان كل محافظة ومنطقة.. فكيف يتم إهمال سوهاج وهي مثل تونس في المساحة وأكبر من مساحة سويسرا"، مضيفا: "نريد أن يشعر المواطن فى سوهاج أنه زى المواطن فى القاهرة.. مش عايزين لما يجى القاهرة يقول الشقيقة مصر حلوة عايزين نقلل الفوارق".

وتابع: "مراكز الشباب بلا عمل ومركز الشباب الوحيد في جرجا تلعب فيه جميع الأندية في المحافظة لعدم وجود ملعب قانونى في المحافظة كلها".

وأشار النائب عبد الفتاح الشحات نائب أبو تشت وفرشوط، إلى أن مراكز الشباب فى الصعيد عبارة عن غرفتين وصالة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب لأنها هتساعد فى الحد من الخصومات الثأرية والمخدرات".

وأشار النائب محمد سيد الدين، إلى أن محافظة البحيرة، تعانى مشاكل كثيرة فى مراكز الشباب، لافتا إلى أن كثير من الملاعب تم إسنادها لشركات مازالت لم تعمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى والتى شهدت تعقيب النواب على بيان وزير الشباب.