شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء: اللى هيغادر القاعة محروم من الرد على بيان الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،: "أرجو من النواب الالتزام بالتواجد فى القاعة خلال المناداة على اسمائهم للحديث فى التعقيب على بيان وزير الشباب والرياضة".

وأضاف "جبالى": "اللى هيغادر القاعة خلاص دوره فات".

وطالب "جبالى" من النواب، عدم الاسهاب والتركيز خلال ردهم على الوزير، وكذلك عدم تقديم الطلبات للمنصة وعليهم التوجه للأمانة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتى شهدت إلقاء الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبيان عن اداء وزارته وتنفيذها لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين وتعقيب النواب على البيان.