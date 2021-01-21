شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فرغل: نشعر بوجود مؤامرة ضد النادى المصرى..ورئيس النواب يحذف الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حضرتك مجتهد لكن مش عيب نقول هناك نقص إمكانيات لتطوير مراكز الشباب"، هكذا قال النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في حديثة عن ضعف التطوير في المراكز الشبابية علي مستوي المحافظات وكذلك الأندية.

وحذر فرغل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيانا حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020، من اختفاء بعض الأندية بقوله :النادي المصري البورسعيدي قالوا أن هناك شرخ بأحد جدران مدرجاته، ومع ذلك لم يطور منذ عامين والشعب البورسعيدى يرفض هدم الاستاد، ونشعر أن هناك مؤامرة لهدم ستاد النادي المصري"، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بحذف كلمة مؤامرة من المضبطة.

وقال فرغل في كلمته،" في ظل هذا الوضع فأننا سنجد اختفاء كثير من الأندية خلال الـ3 سنوات القادمة، مثل المصري والإتحاد والاسماعيلي، ولن يبقي إلا أندية الشركات".

من جانبه شدد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، علي أهمية غرس حب الرياضة في نفوس الشباب، مضيفاً : جيوش العالم تعتمد علي الكفاءة البدنية في إعداد أفرادها المقاتلين، وإذا أرادنا شباب صحي قوي لا يتعاطى المخدرات فعلينا بالتركيز علي المراكز الشبابية.

بدوره انتقد النائب أحمد العرجاوي، سياسية الدمج بين المراكز الشبابية والتي وصفها بـ"الخاطئة"، مضيفاً : لسنا دولتين لتتخذ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والوزارة كل منهما قرارات منفردة، في ظل غياب التنسيق فيما بينهم مما أدي إلي خروج الشباب للشارع لاسيما وغياب الملاعب بينما نعاني من مشاكل الإرهاب الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود".