شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ"النواب": المبادرات الشبابية ساهمت فى مواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساهمة وزارته في مواجهة الشائعات التي تتعرض لها البلاد، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة من 2018 إلى 2020 من أجل تفعيل قدرة الشباب على مواجهة الإشاعات التى تسعى إلى هدم الدولة من خلال التدريب على الأدوات التكنولوجية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.

وقال صبحى، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، للاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 - 2020)، إن الوزارة نجحت خلال هذه الفترة في تدريب الشباب على استخدام التكنولوجية الحديثة لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف تدمير الشباب في المقام الأول للحفاظ على شبابنا من الانهيار بسبب هذه الحروب الموجهة ضد مصر.

وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بالحفاظ على الأمن القومي المصري، من خلال بناء الشخصية الوطنية للشباب عبر العديد من الندوات والمؤتمرات الثقافية لبث الروح الوطنية في الشباب نحو الحفاظ على بلادهم ووطنهم من خلال أكثر من 144 مؤتمرا وندوة فى مراكز الشباب، وغيرها استفاد منها أكثر من 2 مليون شاب.

ولفت إلى أن الوزارة ومن خلال التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية قامت بتدريب الشباب على حماية الأمن القومى، والتعرف على التحديات الأمنية والإرهابية التى تواجهها الدولة من خلال دورات الأمن الاستراتيجي.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم أيضا تدريب على الثقافة السياسية عبر "برلمان الشباب وبرلمان الطلائع"، موضحا أنه تم إجراء انتخابات داخل البرلمان عبر الانتخابات الإلكترونية في برلمان الطلائع، لافتاً إلي دور الوزارة في تأهيل الشباب لنشاط العمل الحر استفاد من ذلك نحو 5 مليون من الشباب عبر "ملتقيات التوظيف وبرنامج مشواري"، وغيرها من المبادرات، وذلك بالتعاون مع الوزارة الأخرى مثل الاتصالات وغيرها.

وأشار صبحي، إلي ما قامت به الوزارة بالتعاون مع الدول الإفريقية عبر إقامة العديد من النشاطات المصرية الأفريقية، موضحا أن "الملتقى الأفريقي للشباب تحت شعار "أفريقيا تجمعنا" وكذلك مؤتمر الطب الرياضي في مؤتمر للأطباء في إفريقيا، إطلاق "ماراثون إفريقيا" في أسوان وغيرها من النشاطات.