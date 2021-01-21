شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الجارحى يطالب وزير الشباب والرياضة بسرعة إجراء انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عدم الاهتمام بقضايا الشباب، لافتا إلى أنه منذ استقالة اتحاد كرة القدم الأسبق وهناك أزمات ظهرت، وأشار إلى ما أعلنه وزير الشباب بشأن اللجنة الخماسية، وأنه سيتم استنثاء انتخابات اتحاد الكرة، مضيفا "هناك ضبابية فى المشهد".

وتابع الجارحى، خلال تعقيبه على بيان وزير الشباب والرياضة الذى ألقاه اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: "نريد مجلس منتخب وحسم الملف لصالح اللعبة الشعبية، ومع تبنى الوزارة لمبادارت لرعاية الموهوبين نتمنى ظهور استراتيجية متكاملة لرعاية الرياضيين".

وقال الجارجى: "نريد أن نقف مع الرياضيين منذ بداية مشوارهم، عايزين آلاف زى محمد صلاح وبيج رامى فى كل المجالات"، وطالب بتقييم الأثر التشريعى لقانون الرياضة وتحديد موضع القصور لتعديلها.

فيما أشار النائب محمد رجب عبد العظيم، إلى أن الشباب حجر الأساس فى الدولة، محذرا من اتجاه الشباب لمجال الإدمان والمشاكل لأن مراكز الشباب فقدت دورها.