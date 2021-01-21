شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد لوزير الرياضة: أنت زملكاوى القلب.. فهل تطمئن لما يحدث بالنادى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، عن أزمة ومشكلة نادى الزمالك، قائلا: "سيادة الوزير..هل انت مطمئن لما يحدث فى نادى الزمالك.. إذا كنت مطمئن فقد انتهى الأمر عندى، لأنى أعرف إنك زملكاوى القلب وحريص على مصلحة الزمالك كذلك".

وأشار رشاد خلال كلمته بالجلسة العامة، إلى أن المشكلة هى غياب منظومة الشباب المصرية، قائلا: "اعتقد ليس لدينا منظومة للشباب فمراكز الشباب متهالكة، وكنا فى زيارة لمركز شباب بمحافظة الفيوم، ووجدنا مركز لم يتم فتح بابه منذ 2009، رغم أن الموظفين وكل المداخل بالمركز سرقت حتى المكتبه".

وتابع: "الاتحاد العام للكشافة كل سنة يقتطع من أراضيه أراض للاستثمار، فكل يوم تقريبا بصحي على أحد المحافظين يأخذ أرض من مركز شباب".

وأوضح: القضية أن الاستثمار فى الشباب ليس استثمار اقتصادى، وهذه هى الرسالة التى يجب أن تصل إلى المحافظات، لافتا إلى أن العمل فى جزر منعزلة مرفوض، وكذلك أخذ بعض المحافظين مكتسبات الشباب التى حصلوا عليها منذ سنوات، وتابع: أما الكارثة فهى قانون الرياضة سىء السمعة رقم 71 لسنة 2017".

واستكمل قائلا: "طالبنا قيادات الوزارة بتقديم أكثر من مشروع قانون للرياضة، ولم يتقدم حتى الآن، وما سمعته أنه هناك حسابات للاتحاد الدولى، ولكن ممكن نقتدى بكثير من الدول التى لديها قانون رياضة، والتزمت بحسابات الاتحاد الدولى، لكن مينفعش ممثلين الاتحادات يكونوا سلطة رابعة فى الدولة، وخارج إشراف السلطة التشريعية والتنفيذية.. هذا من غير المعقول اني فى مجلس النواب والدولة".

وتساءل رشاد: " هل يوجد انتخابات فى اتحاد الكرة فى يناير بناء على خطاب من الاتحاد الدولى؟ ولما مفيش، هل مش هيكون علينا عقوبات؟.. ونحن نشارك فى مسابقات دولية".

جاء ذلك خلال تعقيب ممثل الأغلبية على بيان وزير الشباب والرياضة أمام الجلسة العامة بمجلس النواب.