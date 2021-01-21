تعرف على محتويات "فلاشة" وزير التعليم المُسلمة للنواب حول تطوير المنظومة

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيانه أمام مجلس النواب بجلسته العامة أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تفاصيل عديدة حول خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها، فيما وجه بعض النواب انتقادات وأسئلة ساخنة بشأن تطبيق منظومة التعليم الجديدة.

وعرض "شوقى" فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ما تم فى تطوير التعليم الأساسى، قائلا: "قطعنا نصف الطريق فى تطوير منظومة التعليم"، مشيرا إلى أن لدينا كتب جديدة بالمنهج والفلسفة الجديدة تبدأ من "كى جى وان" حتى رابعة ابتدائى.

وقدم الوزير "فلاشة" لمجلس النواب، مطالبا النواب بالاطلاع على ما بها من كتب وما تحتويه تلك الكتب من مناهج مطورة.

وقال" شوقى" إن "المنظومة الجديدة في التعليم تقوم على تعليم أولادنا على الإبداع وحل المشاكل وإدارة الذات والتعاطف والتواصل وصنع القرار، وتابع: "مش بس كمياء وطبيعة لكن هدفنا تنمية الشخصية .. هذه الفلسفة قامت عليها المناهج الجديدة التى استطعنا وضعها".

وأضاف: "عملنا دليل للمعلم ونقوم بتدريب المعلمين على هذا النظام، وهناك مكافآت ودربنا نحو 312 ألف فى برنامج المعلمين أولا واكثر من 630 على مناهج التدريس، وهناك دول عربية طلبت من مصر النظام المصرى فى التعليم لتعتمده لديها".

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، مشيراً إلى أنه يعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".