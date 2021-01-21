شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى لوزير الرياضة: لا نشعر بدور هيئات الشباب فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب طارق الخولى، عدم فاعلية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية فى مواجهة الإرهاب، لاسيما وأن مجابهة الإرهاب ليس عسكريا فقط بل فكريا أيضا، قائلاً: أتحدث كشاب من تحت القبة، لا نزال ننتظر الكثير في مواجهة الإرهاب، لا نشعر حقا بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب ودفعه للعزوف عن التطرف واستغلال طاقتهم وإمكانياتهم المختلفة.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيانا حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف الخولي: "كنت أيضا في انتظار الاطلاع علي الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، فضلا عن المنظومة الرقابية الرادعة، ولا أدري هل منظومة الاقتراحات والشكاوي مفعلة أم لا وإن وجدت ماذا حققت".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، "لا نزال ننتظر عرض من الوزير بشأن مواجهة غول الفساد الذي تواجد لعقود ماضية وذلك من خلال منظومة صارمة".

كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.