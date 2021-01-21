شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشباب بالنواب يطالب بدعم أندية المحافظات لضمان بقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أهمية التوسع فى مراكز الشباب، لاسيما وأن معظم الطلبات التى تقدم بها النواب، كان القاسم المشترك فيها هي تطوير مراكز الشباب أو إقامة مراكز شباب جديدة فى القرى.

جاء ذلك في تعقيب النائب على بيان الدكتور أشرف صبحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأوضح النائب، أن 80% من طلبات النواب بشأن مراكز الشباب، مشيرا إلى أن أهم عوامل عدم نجاح عدد كبير من النواب السابقين، هو عدم تنفيذ المطالب البسيطة للمواطنين، ومنها عدم تطوير مراكز الشباب، فالبعض يقول صراحة للنائب: " 5 سنين ومش قادر تعمل سور لمركز الشباب، أو تعمل نجيلة معلب أو تعمل صالة في مركز الشباب انتخبك ليه؟".

وأشار إلى أن تكليف من رئيس الجمهورية، بتخصيص 500 مليار جنيه لإعادة إعمار القرى، معربًا عن أمله أن يكون بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات عند التنفيذ، وأن يكون من ضمنها بناء مراكز الشاب أو تطوير المراكز القائمة، لافتا إلى أن كثير من الأندية الشعبية والجماهيرية تعانى أشد المعاناة، مما يهدد استمرارها، وسوف تنتهى، ولن يبق إلا أندية الشركات، مشيرًا إلى أن الأندية الجماهيرية فى المحافظات لا تستطيع دفع مرتبات العاملين، مطالبًا بدعم الأندية.

وطالب النائب، تنفيذ التكليف الرئاسى وهديته لأهالي بروسعيد بإقامة مدينة رياضية واستاد دولي بالمحافظة.