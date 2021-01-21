شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم إمام لوزير الرياضة: كرة القدم صناعة ومهم الناس تبقى مبسوطة وهى بتتفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى حضرها الدكتور أشرف صبحى، سؤال لنجم نادى الزمالك الأسبق حازم إمام، عضو مجلس النواب، عن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين المؤهلين للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باليابان من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19" حتى لا يحدث ما حدث من قبل بإصابة عدد كبير من بعثة منتخب مصر للشباب.

وفى الوقت الذى أشاد فيه إمام، عضو مجلس النواب بتنظيم وزارة الشباب والرياضة لكأس العالم لكرة اليد، وكذا الإشادة بملاعب برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة واكتوبر، لكنه شدد علي ضرورة الرقابة علي تنفيذ الملاعب لاسيما وأنها التي تظهر دائما في الصورة.

وقال إنه تم صرف ما يقرب من 800 مليون جنيه، إلا أن الملاعب حالتها سيئة، خصوصا وأنه لم يمر عليها مدة طويلة، مشدداً على أهمية الرقابة والمتابعة والتطوير بشكل مستمر، بقوله: استاد القاهرة لم يتم اللعب عليه منذ فترة وكل سنة يتم إغلاقه وحتى الآن لا يوجد تطوير، كرة القدم صناعة ومهم الناس تبقى مبسوطة وهي بتتفرج".

ومن جانبه، طالب النائب محمد الجارحي وزارة الشباب والرياضة، بإعادة تقييم الأثر التشريعي لقانون الرياضة حتى يتثني للمجلس التركيز على ملف بناء الإنسان وأن تكون الرياضة أسلوب حياة.

وفي السياق ذاته، طالب نواب خلال الجلسة العامة بدراسة الأثر التشريعي لقانون الرياضة لتحديد مواطن القوة والضعف، فضلا عن العمل علي تكثيف الجهود بإنشاء مراكز الشباب في المحافظات المختلفة لاسيما القرى.