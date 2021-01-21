شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للنواب: نسعى لتكون مصر مركزا لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتكون مصر مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، لافتاً إلى استضافة القاهرة خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وخلال 2020 استضافت 11 بطولة عالمية وإقليمية رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فضلا عن استضافة بطولة العالم لكرة اليد، قائلاً: هذا المحفل الكبير يشارك فيه 31 دولة.

وأشار صبحى، في بيانه الذى يلقيه أمام مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى ـ رئيس المجلس، إلى الفوز الذى حققته مصر أمس على روسيا فى أولى جولات الدور الرئيسى بمونديال اليد.

وكشف الوزير عن تحسن مؤشر مصر فى التنافسية العالمية بالمجال الرياضى، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة فى مؤشر الدول المؤثرة رياضيا.

ولفت إلى أن مصر حققت المركز 56 من أصل 205 دولة فى مؤشر الرياضة الدولى، والمركز 55 من أصل 206 دول من رياضة النخبة، فضلا عن تحسن مؤشر 6 مدن فى مؤشر مدن التأثير الرياضى العالمى، واحتلت تلك المدن المركز الأول إفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة فى مؤشر توفير الاستادات الضخمة.

ولفت صبحى إلى بناء 3 صالات عملاقة وتحقيق التطوير الشامل لمجمع الصالات المغطاة، مشيرًا إلى التخطيط لما بعد على المستوى الأوليمبى بشكل علمى من خلال لجان علمية .

وكان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.