ولي عهد ابوظبي: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

تمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالتوفيق في قيادة الولايات المتحدة الامريكية نحو مزيد من التقدم والرخاء .



وقال: نتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا.

وفي تغريدة عبر تويتر قال: تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء..ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.