انت الان تتابع خبر ذي قار تشدد إجراءاتها الأمنية عقب تفجيرات العاصمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شددت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، (21 كانون الثاني 2021)، من اجراءاتها الامنية في مدن المحافظة ومداخلها، على خلفية هجمات ارهابية طالت العاصمة بغداد.

