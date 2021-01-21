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تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت! تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1899 - تأسيس شركة أوبل للسيارات.

1917 - زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقارب ال15000 شخص.

1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.

1954 - انطلاق الغواصة الأمريكية "نوتيلوس"، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.


1976 - إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد اسرع من الصوت بين باريس وريو دي جانيرو.

2014 - تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

2016 - مقتل 41 شخصاً وإصابة 66 آخرين جراء حادث انحراف قطار عن مساره في الهند.

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MO Nasa

MO Nasa

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