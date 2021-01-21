انت الان تتابع خبر تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت! تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1899 - تأسيس شركة أوبل للسيارات. 1917 - زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقارب ال15000 شخص. 1930 – اكتشاف كوكب بلوتو. 1954 - انطلاق الغواصة الأمريكية "نوتيلوس"، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.



1976 - إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد اسرع من الصوت بين باريس وريو دي جانيرو. 1976 - إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد اسرع من الصوت بين باريس وريو دي جانيرو. 2014 - تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. 2016 - مقتل 41 شخصاً وإصابة 66 آخرين جراء حادث انحراف قطار عن مساره في الهند.

