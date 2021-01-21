البحرين: 4 وفيات و313 إصابة جديدة ب (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس تسجيل اربع حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 366 حالة إضافة إلى تسجيل 313 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الإصابات الجديدة بينها 119 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 190 حالة لمخالطين لمصابين واربع حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 95240 حتى الان بعد تسجيل 303 حالات وان عدد الحالات القائمة بلغ 2967 حالة.