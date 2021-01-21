الرئيس الامريكي يوقع على سلسلة من القرارات ويدعو إلى الوحدة في وجه التحديات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع الرئيس الامريكي جو بايدن، على سلسلة من القرارات لعل من اهمهما عودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ وعضوية منظمة الصحة العالمية وإنهاء حظر السفر على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة وفرض ارتداء الكمامات الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا لمدة 100 يوم.



ووقع الرئيس الامريكي في أول يوم من تسلمه رسميا منصب رئيس الولايات المتحدة ، على قرار وقف إخلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا أموال نتيجة الأزمة التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا، وتمديد تجميد سداد القروض المخصصة للتعليم،ورفع حالة الطوارئ على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وألغاء التمويل الفيدرالي لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ووقف بناء خط أنابيب Keystone XL على الحدود مع كندا، والغاء الحظر الذي كان مفروضا على تأجير أراضي منطقة القطب الشمالي لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، والتوقيع على مرسوما أعلن فيه أن يوم تنصيبه، 20 يناير، يوما للوحدة الوطنية.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية بتركيز جهوده على محاربة الخلافات القائمة داخل بلاده..داعياً الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد والتطرف

وقال "دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي إلى بعضنا البعض ويجب ألا تؤدي الخلافات إلى الانقسام وأتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين ويجب أن تصبح الولايات المتحدة الامريكية أفضل مما هي عليه الآن".