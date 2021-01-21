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الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت الصين، اليوم الخميس، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 88701 اصابة، فيما وصل عدد الوفيات الى 4635.

وذكرت للجنة الصحية الوطنية في الصين ، ان من بين الحالات الجديدة 126 محلية، و18 لقادمين من الخارج..مشيرة الى تسجيل 113 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 844 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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