الإمارات تسجل لقاح “سبوتنيك” الروسي ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 12:40 مساءً

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، تسجيل لقاح فيروس كورونا الروسي “سبوتنيك” للاستخدام الطارئ.

يأتي ذلك كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

وجاء هذا القرار بعد ما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.

وقد استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.