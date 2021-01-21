لجنة برلمانية تستعد للقاء وزير الداخلية بخصوص المغاربة العالقين في سوريا والعراق

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” أن اللجنة البرلمانية للمهمة الاستطلاعية حول أوضاع المغاربة، العالقين في سوريا والعراق، تستعد لعقد لقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في الأسابيع المقبلة للتداول في موضوع هذه الفئة من المغاربة.

وأكد عبد اللطيف وهبي، البرلماني، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن اللجنة ستلتقي مع وزير الداخلية من دون أن يحدد موعدا لذلك، مبرزا أن هذا اللقاء يشبه الذي عقدناه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة”.

وأعرب وهبي عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة من المهمة الاستطلاعية، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وكان بوريطة قد بسط في لقائه مع أعضاء اللجنة البرلمانية للمهمة الاستطلاعية حول المغاربة العالقين في سوريا، والعراق تصورا واضحا للملف، الذي سبق أن اشتغلت عليه المملكة.

ويتوقع أن ترفع اللجنة جملة من التوصيات للحكومة، لإيجاد حل للملف، وذلك بناء على النتائج والخلاصات، التي ستتوصل إليها في إطار المهمة الاستطلاعية، التي ستقودها للقاء عدد من القطاعات الوزارية المعنية بالملف، كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، في المقبل من الأيام.