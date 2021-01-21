محاكمة باطمة تدخل منعطفا حاسما

جدة - عبدالحي حسين - أرجأت محكمة الاستئناف في مراكش، أمس الأربعاء، النطق بالحكم في قضية الفنانة دنيا باطمة، ضمن ملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه إلى جانب شقيقتها، ابتسام باطمة، ومصممة الأزياء عائشة عياش.

وأجلت المحكمة النظر في القضية المذكورة إلى غاية 27 يناير الحالي، من أجل المداولة، بعد إتمام المرافعات في جلسة، أمس.

وواجه المتهمون في الملف المذكور تهم ”الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بافشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما شقيقتها، ومتهمة أخرى، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، فحكم عليهما بسنة واحدة، وسنة ونصف حبسا.