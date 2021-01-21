عقوبات صينية على مسؤولين بإدارة ترامب

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أعلنت الصين، أمس، فرض عقوبات على نحو 30 مسؤولاً في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، لانتهاكهم «سيادتها.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر فيما كان جو بايدن ينصّب رئيساً في واشنطن: «قررت الصين فرض عقوبات على 28 شخصاً انتهكوا بشكل خطير السيادة الصينية».

وتأمل القيادة الصينية بتحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس جو بايدن الذي سبق له حين كان نائباً للرئيس باراك أوباما أن التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ.