ترامب يترك رسالة لبايدن في البيت الأبيض كتب فيها “جو انت تعلم أنى الفائز”

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كشف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أمس الأربعاء أن سلفه “دونالد ترامب” ترك له رسالة على مكتبه في البيت الأبيض وصفها بـ”الكريمة جدا”.

وقال بايدن للصحفيين: “الرئيس كتب لي رسالة كريمة للغاية”، وأضاف: “كونها خاصة، لن أتحدث عنها.. لكنها كانت كريمة جدا”.

لكن وسائل إعلام أمريكية كشفت عن الرسالة حيث كتب فيها ترامب “جو انت تعلم اني الفائز”.

ومن التقاليد الحديثة في يوم التنصيب بالنسبة للرؤساء الذين يغادرون مناصبهم، أن يكتبوا لخلفهم رسالة تقدم أطيب التمنيات والمشورة.