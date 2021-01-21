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قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين من بلدات عدة في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت أحياء عدة في مدينة الخليل واعتقلت ثلاثة أشخاص، ومن بلدة صوريف شمال غربي الخليل اعتقلت ثلاثة آخرين بينهم شقيقان، وفتشت منازل ذوي المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة الظاهرية المؤدي إلى مدينة الخليل وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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