شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 جنود في انفجار غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أربعة جنود باكستانيين وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار استهدف الليلة الماضية سيارة للقوات شبه العسكرية جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الانفجار وقع في منطقة "سِبّي" بإقليم بلوشستان، ونجم عن لغم أرضي زرعه مسلحون مجهولون على طريق تستخدمه دوريات قوات حرس الحدود في المنطقة، وأدى كذلك إلى تدمير السيارة التي كانت تقل الجنود.

وأضافت أن الضحايا نقلوا إلى المستشفى العسكري في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان عبر طائرة مروحية تابعة لطيران الجيش.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.