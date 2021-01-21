شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5ر4 ريختر يضرب سواحل تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس "ريختر" بحر إيجه قبالة السواحل الغربية لتركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في تمام الساعة الثانية و37 دقيقة بالتوقيت المحلي قبالة قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلد.

كما أشار البيان إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 91ر6 كلم تحت سطح البحر، وعلى بعد 44ر21 كلم من قضاء سفري حصار.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.