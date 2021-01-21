قبل رحيله... ترامب سيرفع قيود السفر عن أوروبا والبرازيل

قال مسؤولان مطلعان لرويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلغي حظر الدخول المفروض على معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل وأجزاء كثيرة من أوروبا في الآونة الأخيرة وذلك اعتبارامن 26 يناير/ كانون الثاني.

وكانت رويترز قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني أن إدارة ترامب تفكر في رفع القيود التي فرضت أوائل العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بعد أن حصلت على موافقة فريق العمل المكلف بمكافحة الجائحة ومسؤولي الصحة العامة. ومن المقرر انتهاء القيود في نفس اليوم الذي تدخل فيه متطلبات فحوص كوفيد-19 الجديدة لجميع الزائرين القادمين من الخارج حيز التنفيذ. ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض.