لماذا سيطر اللون الأرجواني خلال تنصيب بايدن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما أدى جو بايدن وكامالا هاريس القسم رئيسًا ونائبة الرئيس الأمريكي، استغل الحضور الفرصة لإرسال رسالة تعبر عن الوحدة عبر ملابسهم.

يوم الأربعاء، وصل العديد من كبار الشخصيات، بينهم نائبة الرئيس الأمريكي الجديدة، وميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، والنائبة إليزابيث وارن، لحفل التنصيب وهن ترتدين اللون الأرجواني (البنفسجي).

واختارت نائبة الرئيس زيًا يتكون من فستان بنفسجي اللون وفوقه معطف مطابق من درجات الأرجواني صممه المصممان الأمريكيان من أصحاب البشرة السمراء كريستوفر جون روجرز وسيرجيو هدسون من أجل اليوم التاريخي.

بالنسبة لميشيل أوباما، كان زيها كاملًا باللون العنابي حتى المعطف الطويل مع حزام باللون الذهبي، أما هيلاري كلينتون، اختارت بذلة أرجوانية مع وشاح، وارتدت وارن وشاح باللون الأرجواني الفاتح مع قناع للوجه بدرجة أغمق من نفس اللون.

ويوم الثلاثاء، اختارت الدكتور جيل بايدن، زوجة الرئيس المنتخب، نفس اللون لتحضر به اليوم التذكاري عند نصب لينكولن التذكاري.

طبقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يبدو أن خيارات تلك الألوان جاءت عن قصد وكانت بالغة الأهمية، إذ كثيرًا ما استخدم اللون البنفسجي لأنه يعتبر مزيج من اللونين الأزرق، الذي يمثل الديمقراطيين، والأحمر، الخاص بالحزب الجمهوري.

كما يربط هذا اللون علاقات تاريخية بحركة الاقتراع، حيث أشارت مجلة "فانيتي فير" في السابق إلى اللون إلى جانب الأبيض والأخضر يمثلون علم الاقتراع.





وبالنسبة لهاريس، يحمل اللون معنى آخر، فكثيرًا ما ارتدت اللون الأرجواني خلال حملتها الانتخابية لتكريم شيرلي تشيشولم، التي كانت مصدر الإلهام وراء مهنتها من خلال ترشحها للرئاسة.

وعبر الشبكات الاجتماعية، لاقت الأزياء الأرجوانية إشادة كبيرة، إذ رأى كثيرون انها تعبر عن الوحدة.

في سياق متصل، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن هاريس، الابنة لأم هندية وأب جامايكس كلاهما مهاجران، كسرت حاجز عمره قرنين في السياسة الأمريكية بسيطرة الرجال البيض يوم الأربعاء، عندما تم تنصيبها كأول نائبة للرئيس، وأول أمريكية من أصحاب البشرة السمراء، وأول شخص من أصل جنوب آسيوي.





وطبقًا للشبكة الأمريكية، كان تطابق أداء القسم مع الطبيعية التاريخية لليوم، إذ أدت هاريس اليمين أمام القاضية بالمحكمة العليا سونيا سوتومايور، وهو أول عضو لاتيني بالمحكمة العليا.

كما أدت هاريس القسم على اثنين من الاناجيل، أحدهما يخص ريجينا شيلتون، صديقة العائلة المقربة، والآخر يخص ثورجود مارشال، وهو أول قاض من أصحاب البشرة السمراء في المحكمة العليا. وكثيرًا ما تقول نائبة الرئيس إن هذا القاضي كان مصدر الإلهام في أن تصبح محامية.





كما أن مصمما الزي الذي ارتدته هاريس، وهما روجرز وهدسون، كلاهما من أصحاب البشرة السمراء وذي أصل آسيوي.

وتتماشى خيارات الأزياء التي تختارها نائبة الرئيس مع القيم التي قالت إن والدتها غرستها فيها: "قد تكون الأول في فعل الأشياء. تأكد ألا تكون الأخير".