"بيت بايدن الأبيض" كيف يبدو الآن؟.. نظرة داخله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النظرة الأولى على المكتب البيضاوي للرئيس الأمريكي جو بايدن كيف حوله خلال ساعات فقط بشكل يعكس ذوقه وسياساته.

الكثيرون يهتمون بما يحدث داخل المكتب، من حيث الاتفاقيات المبرمة، والسياسات المعلنة، والوفود الأجنبية الزائرة.

لكن في كل شبر، يختار الرؤساء الأمريكيون وعائلاتهم وموظفوهم القطع الفنية التي يتم عرضها بدقة، والأثاث المنقول، وحتى البراويز الموضوعة على الأرفف.

وفي السطور التالية، نستعرض كيف غير جو بايدن المكتب البيضاوي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





جرى استبدال لوحة الرئيس أندرو جاكسون بأخرى لبنجامين فرانكلين التي رسمها جوزيف دوبليسيس.

وكما الأعمال الفنية الأخرى التي يتم إقراضها للبيت الأبيض بشكل روتيني، يبدو أن اللوحة مستعارة من المعرض الوطني للفنون.

وكان ترامب قد واجه انتقادات عام 2017 بعدما عقد إحدى الفعاليات بالبيت البيضاوي لتكريم قدامى المحاربين من أمة نافاجو حيث وقف أمام لوحة جاكسون، الرئيس الذي وقع تشريعا أدى في النهاية إلى "درب الدموع"، وهي سلسلة من عمليات التهجير القسري لشعوب أمريكا الأصليين.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من ألقى النظرة الأولى على الديكورات الداخلية للبيت البيضاوي الجديدة، وأفادت بأن لوحة فرانكلين وصخرة القمر الموضوعة على مقربة منها تشير إلى اهتمام بايدن بالعلوم.

كما وضع تمثال نصفي من البرونز لزعيم حقوق الإنسان سيزار تشافيز على الطاولة خلف مكتب بايدن.

كان تشافيز قد سعى لرفع الوعي بالظروف القاسية التي يعيشها عمال المزارع في الولايات المتحدة وناضل من أجل تحسين الأجور، وجاء وضع التمثال بالجناح الغربي في نفس اليوم الذي اقترح فيه بايدن التشريع الذي يؤهل عمال المزارع غير المسجلين للتقدم بطلبات للحصول على البطاقات الخضراء (جرين كارد) فورًا.

كما وضع بايدن لوحة "أفينيو إن ذا رين" على يمين مكتبه، وكانت اللوحة التي تحمل عدة استعارات، معروضة أيضًا بالبيت البيضاوي خلال إدارة دونالد ترامب ثم غيرها خلال فترة ولايته.

رسمت اللوحة الزيتية عام 1917 وكانت موجودة بالبيت البيضاوي خلال إدارات أوباما وكلينتون.

وأشارت "واشنطن بوست" أيضًا إلى وجود تمثال نصفي للقس مارتن لوثر كينج جونيور وروبرت إف كينيدي حول المدفأة الموجودة بالمكتب، في إشارة لجهودهما بحركة الحقوق المدنية.

كما كانت هناك تماثيل نصفية لروزا باركس وإليانور روزفلت ومنحوتة آلان هاوسر التي تصور حصانا وراكبا من قبيلة تشيريكاهوا أباتشي. وقالت "واشنطن بوست" إن المنحوتة تنتمي إلى النائب الراحل دانيال إينوي، الديمقراطي الذي كان يمثل هاواي.

وأشارت الصحيفة إلى أجزاء أخرى من المكتب تظهر فيها لوحات لجورج واشنطن، وأبراهام لينكولن، وتوماس جيفرسون، وألكسندر هاميلتون، وتمثال نصفي لدانييل ويبستر، النائب السابق الذي دافع عن الاتحاد. فيما تمت إزالة تمثال نصفي لوينستون تشرشل من العرض.

أما على المكتب، فجرى رصد مجموعتين من الأغراض التي تعكس انتقال السلطة، وهي: فنجان ومجموعة صحون وصندوق أقلام لتوقيع الأوامر.

وبما أن ترامب كان محبًا للكولا الدايت، يقال إنه كان لديه زر بالبيت الأبيض لاستدعاء شخص ما ليحضر له الصودا، ونادرًا ما التقطت له صورة وبجانبه كوب قهوة أو شاي.

كما اختار بايدن قطعتين على الأقل من قطع الأثاث من فترة ولاية كلينتون ليستبدل بها القطع التي اختارها ترامب، سجادة زرقاء وستائر ذهبية أغمق من تلك التي كان يضعها ترامب.