"انتصرت الديمقراطية".. ماذا قالت الصحف عن تنصيب بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفت أغلب الصحف الغربية بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستخدمة ما قاله في خطاب تنصيبه بأن الديمقراطية هي الفائز الحقيقي.

وإلى جانب عدة عناوين أخرى، استخدمت صحيفة "الجارديان" البريطانية في صدر صفحتها الأولى صورة للرئيس الأمريكي وهو يلقي خطابه على سلم مبنى الكابيتول وبجانبها عنوان "انتصرت الديمقراطية".





واختارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نفس الرسالة إذ كتبت: "انتصرت الديمقراطية: بايدن يتعهد بإصلاح الأمة" أعلى صورة لعناق بايدن وزوجته جيل.





وسارت على نفس النهج صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، لتنشر صورة كبير لبايدن مع نفس العنوان.





أما المانشيت الرئيسي الذي وضعته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فكان ما قاله بايدن "بايدن: الوحدة هي الطريق" أعلى صورة للرئيس رقم 46 للولايات المتحدة أثناء أداء القسم.





أما العنوان الرئيسي الذي اختارته صحيفة "تليجراف" البريطانية فكان مقتطفا أيضا مما قاله بايدن، وهو "أنهوا هذه الحرب الهمجية"، أما "التايمز" البريطانية فاختارت "حان وقت الوحدة".





أما صحيفة "ميرور" البريطانية فاختارت الكلمات الأولى لبايدن "يوم التاريخ ويوم الأمل"، بينما استخدمت صور الرئيس ونائبته كامالا هاريس التي دخلت التاريخ.

وفي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت "فجر جديد لأمريكا" مع صور لترامب أثناء مغادرة واشنطن وبايدن وزوجته جيل، يحتفلان بالتنصيب.





أما صحيفة "آي" البريطانية فاختارت عنوان "استعد، جاهز، جو"، في إشارة للكلمات الشهيرة "استعد، جاهز، انطلق".





واستخدمت صحيفة "إكسبريس" البريطانية كلمة "الحرب الهمجية" في أحد عناوينها، ثم تحدثت عن العلاقة بين الرئيس الجديد وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني كعنوان رئيسي لها، قائلة: "لحظة مهمة للولايات المتحدة وبريطانيا".