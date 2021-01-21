الأكبر منذ 18 شهرا.. 28 قتيلا و70 جريحا في تفجير بوسط بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب 70 آخرون في تفجير انتحاري مزدوج بوسط بغداد، لم يحدث مثله منذ أكثر من 18 شهرا بالعاصمة العراقية.

وأفاد مراسل ”الخليج 365” نقلا عن مصادر أمنية بأن منطقة الباب الشرقي وسط بغداد شهدت تفجيرا انتحاريا مزدوجا أسفر عن سقوط هؤلاء الضحايا.

وذكر مصدر، لـ"الخليج 365"، أن "انتحاريًا يرتدي حزاما ناسفاً فجر نفسه عند ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقي، اعقبه تفجير لانتحاري آخر على بعد أمتار من مكان التفجير الأول".





وأضاف المصدر، أن "سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين وإخلاء القتلى".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت في بيان، "استنفار جهودها لإغاثة جرحى الانفجار".

وأغلقت قوات الأمن منطقة باب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد بالكامل بعد التفجيرين الإرهابيين.

وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل 3 سنوات.





وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد إلى يونيو/حزيران 2019.

