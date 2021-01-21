بايدن يصالح "صاحبة الجلالة" ويتعهد بالشفافية للإعلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد البيت الأبيض بالعودة لتقديم الحقيقة والتحلي بالشفافية، فيما يبدو كمصالحة للصحافة والإعلام.

وعقدت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي شغلت منصب كبيرة المتحدثين باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، للصحفيين في أول مؤتمر لها، إنها تكن "احتراما عميقا لدور الصحافة الحرة والمستقلة في نظامنا الديمقراطي".

وتعهدت ساكي بـ"التعاون المهني المتحضر مع وسائل الإعلام".

وقالت: "ستكون هناك لحظات نختلف فيها، وستكون هناك بالتأكيد أيام سنختلف فيها.. لكن لدينا هدفا مشتركا، وهو إطلاع الشعب الأمريكي على معلومات دقيقة".





وأضافت أن "بايدن يعتزم إعادة الحكومة إلى سياسة الشفافية والحقيقة لنشر الحقائق حتى عندما يكون من الصعب سماعها".

وقالت ساكي إنها تتوقع عقد إفادة صحفية يومية في البيت الأبيض في أيام العمل وإشراك مسؤولين صحيين لشرح الجهود الرامية للسيطرة على جائحة كوفيد-19.

يأتي هذا في نهج يختلف عن تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار مساعديه مع ما وصفوه "بالإعلام الإخباري الكاذب"، حيث شهد عهد الولاية السابقة الكثير من الأزمات مع الصحفيين وصلت لأروقة المحاكم.