أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقترب من 820 جنيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، على نحو طفيف بفعل الارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وتلقت أسعار الذهب عالميا دعما قويا، بعدما شهد المعدن الأصفر عمليات شراء مكثفة من المستثمرين مع اقتراب حزمة "التحفيز الكبير" التي وعد بايدن بصرفها وتصل إلى 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى تراجع الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، صباح الخميس 934.75 جنيه مقابل 932.50 جنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لموقع "آي صاغة".

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق، ونوع العيار وكذلك قيمة "المصنعية" (أجر التاجر) عن كل جرام ذهب، والتي تتراوح عادة بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) نحو 818 جنيها، مقابل 816 جنيها أمس.

ويفضل المستثمر المصري شراء الذهب عيار 21 باعتباره ملاذا آمنا لحفظ القيمة ولا يكلف قيمة مصنعية كبيرة، نظرا لأنه من الخام اللين الذي يصعب شغله لإنتاج حُلي بأشكال متنوعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، 701.25 جنيه.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر خلال تعاملات صباح الخميس، نحو 545.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 467.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات اليوم نحو 1871 دولارا، وعن سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 6544 جنيها.

الذهب العالمي

وصعد الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار، لكن حدت عمليات جني الأرباح من مكاسب المعدن النفيس

وتمكن الذهب من الصعود بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة.

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1873.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير/كانون الثاني عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وربح الذهب 1.7% أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1871.70 دولار للأوقية.

وأبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس ويترقب المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

كما تركز السوق على خطة بايدن للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إذ يتأهب لبدء التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي وقلبت أكبر اقتصاد عالمي رأسا على عقب.

ويُعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام عند أقل من أعلى مستوى في 10 أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 25.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1108.28 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2381.15 دولار للأوقية.