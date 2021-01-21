شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اندلع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم "سيروم اينستيتيوف أوف إنديا" الخميس، كما أظهرت صور بثها التلفزيون المحلي، لكن وسائل الإعلام أوضحت أن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لم يتأثر.



وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب) حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.