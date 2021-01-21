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وكالة بلومبرغ: ترامب قبل هدايا بـ 40 ألف دولار في عامه الأخير بالرئاسة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل هدايا بأكثر من 40 ألف دولار في العام الأخير من رئاسته.

 

وأوضحت الوكالة نقلا عن تقرير إبراء الذمة المالية النهائي له أن ذلك شمل هدايا من المديرين التنفيذيين لشركة بوينج وأبل وشركة فورد موتور.

 

وأضافت أن أغلى هدية تلقاها ترامب كانت تمثالا من البرونز بقيمة 25 ألفا و970 دولار يصور مشاة البحرية الأمريكية يرفعون العلم الأمريكي على جزيرة آيوو جيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وقدمه رئيس مؤسسة "جريتست جنيريشنز" ومقرها دنفر.

 

ويحق للرؤساء وأسرهم قبول الهدايا من مواطنين أمريكيين طالما أنهم لا ينتهكون قوانين تضارب المصالح أو الرشوة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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