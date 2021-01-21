شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ارتفعت حصيلة التفجيرين الانتحاريين في منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم (الخميس)، إلى أكثر من 100 قتيل وجريح.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، صرح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، بأن «حصيلة التفجيرين الارهابيين في منطقة الباب الشرقي ارتفعت الى 28 شهيداً و73 جريحاً».

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أعلن أن «اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين».

وأضافت الوكالة: «أفصح مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، أن الانفجارين أسفرا عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين».