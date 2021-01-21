شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية للعلاقات بين بايدن وتايوان بدعوة دبلوماسي كبير لحفل التنصيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه - رويترز

بدأت علاقات تايوان مع الولايات المتحدة، أكبر داعم عالمي لها، بداية قوية في ظل حكومة الرئيس جو بايدن، بعد أن حضر السفير الفعلي للجزيرة حفل تنصيب رئيس أمريكي لأول مرة بدعوة رسمية.

وعززت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دعمها لتايوان بزيادة مبيعات الأسلحة وإرسال مسؤولين كبار إلى تايبه، ما أغضب الصين وفاقم مشاعر العداء تجاه واشنطن.

وأكسب ذلك ترامب شعبية في تايوان الديمقراطية، التي تعتبرها الصين أرضاً تابعة لها، يمكن استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وأثار قلق حكومتها من أن بايدن قد لا يكون داعماً بالقدر ذاته.

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان «قوي للغاية»، وذلك بعد أن حضر سفير الجزيرة الفعلي في واشنطن هسياو بي-كيم مراسم تنصيب بايدن أمس الأربعاء.

وأضافت: «سيقف الرئيس بايدن مع الأصدقاء والحلفاء، لتعزيز رخائنا وأمننا وقيمنا المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهذا يشمل تايوان».

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها لجنة مكلفة بتنظيم مراسم تنصيب رئيس أمريكي ممثل الجزيرة رسمياً في واشنطن، وإن ذلك أظهر الصداقة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة على أساس القيم المشتركة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة: «هذه القيم المشتركة هي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان».

وأنهت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايوان في عام 1979، وتحولت إلى الاعتراف بالصين، وإن كانت واشنطن ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.