شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 28 قتيلاً على الأقل بتفجير انتحاري مزدوج في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري مزدوج استهدف سوقاً شعبياً في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد.

وبلغت حصيلة القتلى المرشحة للارتفاع 28 قتيلاً و73 جريحاً. واعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن ما حدث في بغداد: «اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران وسط العاصمة».

وأشارت مصادر إلى أن انتحارياً مرتدياً حزاماً ناسفاً فجر نفسه، وبعدما هرعت القوات الأمنية والمسعفون لإنقاذ الجرحى فجر انتحاري آخر نفسه في المكان. وكان الهدف على ما يبدو إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية.

والمنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق باب الشيخ القريب من ساحة الطيران وسط بغداد، ويعرف عنه اكتظاظه بالكسبة وعمال المياومة، وفيه باعة جائلون يعرضون الملابس المستعلمة. وهذه المناطق الفقيرة في بغداد لا توجد فيها منشآت سياسية أو عسكرية.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية وطبية، أن مهاجماً انتحارياً فجر حزاماً ناسفاً فقتل 3 أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد. وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحم بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة. ولم تتبن حتى الآن أي جهة مسؤولية هذا الهجوم، لكن بصماته تشير إلى تنظيم «داعش» الإرهابي الذي شن في السابق مراراً مثل هذه الهجمات.