شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بفضل آمال التحفيز الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها الخميس بفضل آمال حيال خطة تحفيز أمريكي كبيرة في ظل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، بينما يتطلع المستثمرون إلى البنك المركزي الأوروبي لاستقاء مؤشرات بشأن المتانة الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 في المئة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش، ليبلغ مستوى مرتفعاً جديداً منذ فبراير/شباط، فيما حققت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك والشركات الصناعية أكبر قدر من المكاسب.

وبلغت الأسهم الآسيوية ونظيراتها في وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة بعد أن تولى بايدن منصبه الأربعاء ووقع على عدة أوامر تنفيذية شملت عودة أمريكا إلى اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وبين الأسهم الفردية، ربح سهم ساندفيك 1.3 في المئة بعد أن أعلنت شركة صناعة أدوات قطع المعادن ومعدات التعدين عن أرباح فصلية تفوق توقعات المحللين.

وارتفع سهم سلنيكس لتشغيل أبراج الهاتف المحمول في إسبانيا 3.2 في المئة وصعد سهم مجموعة دويتشه تليكوم الألمانية للاتصالات 0.7 في المئة بعد أن أعلنت الشركتان عن جمع أنشطتهما للأبراج في هولندا.

(رويترز)