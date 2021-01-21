تحضيرات مبكرة لدورة قازان الشتوية للأولمبياد الخاص



تنظم الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص، مجموعة من الدورات التدريبية استعداداً للألعاب العالمية الشتوية بقازان 2022 ،وذلك بمشاركة ممثلين من 107 دول حول العالم من بينها 21 دولة عربية هي: الإمارات والجزائر، البحرين،جزر القمر،جيبوتى،مصر، العراق الأردن،الكويت،لبنان،ليبيا،موريتانيا،المغرب،عمان ،فلسطين،قطر، السعودية،السودان،سوريا،تونس،اليمن، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووافق المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي على الخطة التدريبية التي أعدها د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات لعقد مجموعة من الدورات التدريبية.

وصرح د. عماد محيي الدين بأن تلك الدورات التدريبية سوف تركز على الرياضات الأكثر مشاركة من برامج المنطقة في هذه الألعاب العالمية وهي الجري على الجليد،التزلج السريع،الفلور بول ،ويقوم بإلقاء المحاضرات التدريبية الخبير العالمي اليوغوسلافي سلفستر بولك، وتهدف هذه الدورات التدريبية الخاصة بالرياضات الشتوية إلى رفع الكفاءة التدريبية لدى المتدربين من أجل استقدام خبراء عالميين في تلك الرياضيات، والاطلاع على أحدث التقنيات التدريبية الحديثة.

وأكد شريف الفولي بأن الألعاب العالمية الشتوية سوف تقام في الفترة من 22 إلى 28 يناير 2022 وتحظى تلك الألعاب بدعم من حكومة روسيا، وسوف تشهد الألعاب مشاركة 3000 متطوع و 1000 ممثل إعلامي وتلفزيون، بالإضافة إلى 80 ألف متفرج،و 4000 أسرة وضيوف شرف ومن المتوقع أن يتابعها جمهور يصل إلى 1.5 مليار شخص حول العالم، وأهم ما يميز ألعاب قازان هو مشاركة كل الدول العربية باستثناء الصومال، وهي مشاركة تزيد عن مشاركة المنطقة في آخر ألعاب عالمية شتوية أقيمت بالنمسا عام 2017 .