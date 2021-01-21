ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 لموظفي الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية الأسبوع المقبل صرف مرتبات شهر يناير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام تبدأ من الأحد 24 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة.

وتقسم وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 على 3 أيام من أجل مراعاة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM في يوم واحد من أجل صرف هذه المرتبات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الوزارات والهيئات التي سيتم صرف المرتبات لها يوم الأحد المقبل وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

كما يشمل صرف المرتبات يوم الأحد 24 يناير الجهات التابعة لهذه الوزارات من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

وتتضمن الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها يوم الأحد أيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

وفي اليوم التالي الاثنين الموافق 25 يناير الجاري سيتم صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، وأيضًا دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما سيتم يوم الاثنين المقبل صرف المرتبات للعاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي اليوم الثالث الثلاثاء 26 يناير سيصرف مرتبات الشهر الجاري العاملون في وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

كما سيصرف المرتبات يوم الثلاثاء بعد المقبل العاملون بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

وتتيح وزارة المالية يومي الأربعاء المقبل والأحد بعد المقبل 27 و31 يناير صرف المرتبات لجميع الجهات لمن لم يصرفوا مرتباتهم من الجهات الحكومية خلال الأيام المحددة لهم.