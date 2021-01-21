أول تغريدة لزوجة بايدن بعد تنصيب زوجها رئيسًا لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

نشرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الخميس، أول تغريدة لها على حسابها الرئاسي الموثّق عبر تويتر، بعد أداء الرئيس جو بايدن القسم الدستوري وتسلمه رئاسة البلاد.

وتضمنّت أولى تغريدات جيل بايدن مقطع فيديو لها وللرئيس الأمريكي لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، وسط إجراءات استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا وتحذيرات أمنية على واقعة اقتحام الكونجرس في 6 يناير.

وأرفقت الفيديو برسالة للأمريكيين: "شكرًا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معًا".

وفي تغريدة منفصلة، بثّت كلمة في مقطع فيديو مُرفق بتفريغ نصي: "كل أربع أعوام، نحتفل ببداية إدارة جديدة، إنها بداية فصل جديد مشرق، وقت لنتحد جميعا. أنا ممتنة للغاية لجميع الذين عملوا على إنشاء يوم رائع، خاصة في هذا العام الصعب".

​وتولّى بايدن رسميًا منصب الرئيس الـ46 في تاريخ الولايات المتحدة، خلفًا لسلفه الجمهوري الشعبوي دونالد ترامب.

وفي خطاب بعنوان "أمريكا موحّدة"، قال بايدن عقب أدائه اليمين الدستورية، إن "اليوم (تنصيبه في 20 يناير) يوم للأمل وتعلمنا مرة أخرى أن الديمقراطية تدعو إلى توحيد الصف وليس الانقسام".

وأضاف أن "هذا يوم أمريكا ويوم الديمقراطية، وأن صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم".