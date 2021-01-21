العدل والاحسان ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي وتدعو إلى تشكيل “جبهة ممانعة”

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت جماعة العدل والإحسان تقريرا يرسم صورة قاتمة عن الأوضاع الحقوقية في البلاد في ظل جائحة كورونا، موجهة اتهامات للسلطات باستغلال الظروف الصعبة، التي يمر منها المواطنون، بسبب تداعيات جائحة كورونا للتحكم، داعية الفاعلين كافة إلى تشكيل “جبهة ممانعة لمواجهة الانتهاكات”.

وقالت الهيأة الحقوية للجماعة في تقرير أصدرته، ليلة أمس الأربعاء، إن الجماعة تسجل ما وصفته بالتردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا، وسياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا.

وعبرت الجماعة عن قلقها الشديد لما آلت إليه الحقوق المدنية، والسياسية، وتحدثت عن اعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين، والإعلاميين، والمدونين، ونشطاء الحراك الاجتماعي.

واعتبرت الجماعة أن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمغاربة انتقل وضعها من سيء إلى أسوأ، متهمة السلطات باستغلال الظروف الصعبة، التي يمر منها المواطنون، بسبب تداعيات جائحة كورونا، للسيطرة، والتحكم.

وقالت جماعة العدل والإحسان إن الدول الديمقراطية، لمواجهة وباء كورونا، زاوجت بين المقاربتين الوقائية، والعلاجية، وشرعت في تنفيذ بروتوكول التلقيح لمواطنيها، بينما السلطات في المغرب تتهرب من تحمل مسؤولية الفشل في تدبير الجائحة.

وحملت الجماعة السلطة المغربية المسؤولية في عدم توفير الحماية الأمنية للبيوت المشمعة لأعضائها، لما تعرضت له من عمليات سرقة، وعبث بمحتوياتها، وآخر حالة كانت سرقة محتويات بيت مشمع بمراكش، داعية إلى رفع حالة التشميع عن هذه البيوت، وإعادة أصحابها إلى وضعيتهم الأولى مع تقديم التعويض، والاعتذار لهم.